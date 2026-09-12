Нощ на чудесата. Магичната вода на Дамбалъ лекува куп болести
Неми деца проговарят, куци хора прохождат, безплодни жени зачеват, нелечими болести изчезват
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Неми деца проговарят, куци хора прохождат, безплодни жени зачеват, нелечими болести изчезват
Преданието за полунощ, когато дърветата прошумяват
Празникът е единственият, който събира заедно християни и мюсюлмани
На Дамбалъ се събират и християни, и мюсюлмани, за да почетат светеца
Кърджали. Християни и мюсюлмани от България и от чужбина ще отбележат заедно Гергьовден и Хъдърлез на митичния връх Дамбалъ край село Летовник. Повери...
Кърджали. Момчилград е в трескава подготовка за посрещането на стотици мюсюлмани и християни, които почитат заедно Гергьовден и Хъдърлез, съобщиха от...
На връх Дамбалъ край Момчилград всяка година стават чудеса. В нощта срещу Гергьовден - 6 май, от чешма на скалата потича лековита вода. Това се случва...