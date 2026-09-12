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Жива вода на Дамбалъ

Жива вода на Дамбалъ

На връх Дамбалъ край Момчилград всяка година стават чудеса. В нощта срещу Гергьовден - 6 май, от чешма на скалата потича лековита вода. Това се случва...

06 май | 7:00
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