Радев участва в "Летния Давос" в Китай
"Годишната среща на новите шампиони" посреща българския президент като топ участник
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"Годишната среща на новите шампиони" посреща българския президент като топ участник
Заведенията в азиатския град хлопват кепенци в 22 часа
Далиен. Структурни реформи и структурно адаптиране на икономиките е начинът за излизане от кризата в Европа, заяви министър-председателят Пламен Ореша...
Далиен. "Експортно ориентираното производство и насърчаване на износа са възможностите за излизане на България от кризата". Това заяви Пламен Орешар...