Спасяват коляното с безкръвни операции
Ендоскопската хирургия и артроскопията заема основна част от работата на д-р Венцислав Тимушев, който е специалист в ендоскопската хирургия и ортопед-...
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Ендоскопската хирургия и артроскопията заема основна част от работата на д-р Венцислав Тимушев, който е специалист в ендоскопската хирургия и ортопед-...