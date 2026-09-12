Ковачка: Решенията в БДЦ се вземат съгласно правилника на НС
Всички решения на парламентарната група на БДЦ се вземат съгласно правилника за работа на Народното събрание. Това заяви съпредседателят на парламента...
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Всички решения на парламентарната група на БДЦ се вземат съгласно правилника за работа на Народното събрание. Това заяви съпредседателят на парламента...
АБВ има неоценим принос за провежданите реформи и цялостното модернизиране на България, каза лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка "АБВ е сред най-мла...
„Една година БДЦ с отговорност към България" е мотото, под което ще премине Националната конференция на партия Български демократичен център в събота....