По какво си приличат д-р Хаус и Шерлок Холмс? 6 факта, които не знаете
През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
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През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
Култовият и скандален ескулап Грегър Хаус е роден с името Джеймс Хю Калъм Лори на 11 юни 1959 г. Висок е 1,89 см. По ирония на съдбата, бащата на проч...
Д-р Хаус вече е на щат в "Стандарт". И е запретнал ръкави, за да се пребори с болежките ви. Пратете ни въпрос на [email protected] и "Стандарт"...
Д-р Хаус вече е на щат в "Стандарт". И е запретнал ръкави, за да се пребори с болежките ви. Пратете ни въпрос на [email protected] и "Стандарт"...
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