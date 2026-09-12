Цветан Тодоров: Образованието, а не технологиите или революциите ще ни спасят
Философът като млад с дамаджана в ръце
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Философът като млад с дамаджана в ръце
София. Ситуация, сравнима единствено със спомени от близкото минало - десетки хора да чакат на опашка, за да видят любим интелектуалец от една ръка ра...
Публиката във Френския институт ще гледа и документален филм, сниман от дъщерята на философаСветовноизвестният писател културолог ще участва в дискуси...
Световният интелектуалец обикаля страната, за да се види с приятели Философът представя книгата си "Несъвършената градина" във Френския институт на 2...