Бизнесът обеща по-ниски цени, но постави условие
Миналогодишната програма за компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех
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Миналогодишната програма за компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех
Административни мерки няма да помогнат, казва председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/
Всеки, който може да работи, не трябва да получава помощи без да полага обществено полезен труд, смята шефът на БТПП
2019 г. беше добра за макроикономическите показатели на България, твърдят от БТПП
Държавата трябва да намали бюрократичната тежест и да побърза с електронното правителство, казва Цветан Симеонов
Има изкуствен ръст на заплатите, несъответстващ на производителността Очакваме 3% ръст на БВП, двигател е износът, а не потреблението, казва Цветан С...
Брутният вътрешен продукт ще се увеличи с 3% през тази години, а средната работна заплата ще надхвърли 1000 лв. Това прогнозира председателят на БТПП...
Който иска да харчи обществени средства, да декларира и парите си в офшорки Бюджет 2017 трябва да е с нулев дефицит, казва Цветан Симеонов, председат...
Бизнес и министри чертаят план за растеж, стабилност, инвестиции, експорт и енергетика Пет стъпки за стабилна икономика ще набележат бизнесът и пре...
Посланикът на Аржентина у нас Н.Пр. Гийермо Асрак и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха подготовката и програмата на бизнес делегация в Арж...
Нашите и чуждите инвеститори трябва да са с равен шанс, казва Цветан Симеонов Чува ли властта гласа на бизнеса, кои са плюсовете и минусите в управле...
София. Минимални почасови ставки, различни в отделните сектори, искат работодателските организации. Те приветстват намерението на правителството да ре...
Варшава. В рамките на срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия на 11 и 12 септември във Варшава, на която българските работо...
Готови сме да помагаме на фирмите, казва Цветан Симеонов
Намалят ли чиновниците, ще падне и корупцията, твърди Цветан Симеонов
Минималната заплата не може да зависи от това кой колко иска
Липсата на квалифицирани работници спъва 64% от фирмите