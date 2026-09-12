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Бизнес делегация в Аржентина

Бизнес делегация в Аржентина

Посланикът на Аржентина у нас Н.Пр. Гийермо Асрак и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха подготовката и програмата на бизнес делегация в Арж...

20 януари | 19:10
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