15-годишен българин с 99% на МЕНСА тест
15-годишно момче от Пловдив е получил резултат от 99% на теста на МЕНСА. Цветан Чуканов, който учи в математическата гимназия „Акад. Кирил Попов" в гр...
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15-годишно момче от Пловдив е получил резултат от 99% на теста на МЕНСА. Цветан Чуканов, който учи в математическата гимназия „Акад. Кирил Попов" в гр...