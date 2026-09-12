"Ливърпул" протяга ръце към сензацията на ЦСКА
14-годишната сензация на ЦСКА Валентин Антов е под наблюдението на скаути от европейския гигант "Ливърпул", съобщи "Меридиан мач". Те са наблюдавали...
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14-годишната сензация на ЦСКА Валентин Антов е под наблюдението на скаути от европейския гигант "Ливърпул", съобщи "Меридиан мач". Те са наблюдавали...
Бившият баскетболен национал Цветан Антов е номиниран за кандидат-кмет и водач на листата на АБВ в Плевен от близо двете трети от местните структури н...
Регионалният лидер на АВБ в Плевен Цветан Антов е получил предложение да стане съветник на спортния министър Красен Кралев, съобщи лично той. Бившият...
Да се намали данък печалба на спонсорите на спорта Цветан Антов е дългогодишен национален състезател по баскетбол, шампион на България, президент и т...