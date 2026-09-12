Кандидат за кмет се отказа от балотаж
Бившият кмет на Девин Цветалин Пенков, който се бори за втори мандат, се отказва от балотажа в неделя. Той е внесъл молба за отказ от участие във вто...
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Бившият кмет на Девин Цветалин Пенков, който се бори за втори мандат, се отказва от балотажа в неделя. Той е внесъл молба за отказ от участие във вто...
Близо 7000 лв. са неизплатени заплати на лекарите
Смолян. „Като кмет на Девин каня г-жа Десислава Атанасова да дойде в града и да каже пред хората своето мнение за решението на министър Таня Андреева...