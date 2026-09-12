Вечното дерби остана без победител
Феновете бесни на Хубчев и Петрович
Следете всички новини, анализи и коментари за Цска„ Левски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Феновете бесни на Хубчев и Петрович
София. Отборът на ЦСКА победи "Славия" с 2:1 в мача от 23-и кръг на футболното първенство.Двата гола бяха реализирани за две минути. Домакините направ...
Оплютият от всички защитник Костадин Стоянов може да се завърне като титуляр за мача на ЦСКА срещу "Славия". Треньорът Милен Радуканов няма особе...
София. Най-добрият защитник на ЦСКА Апостол Попов пропуска и вечното дерби с "Левски" след 8 дни. Бранителят получи контузия и въпреки лекарските нап...