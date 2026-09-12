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Цвят и звук в "Кредо бонум"

Цвят и звук в "Кредо бонум"

"Цвят и звук", лятната изложба на галерия Credo bonum, предлага зрелище в изискан и атрактивен стил. Кураторът Весела Ножарова е поканила автори, коит...

26 август | 21:15
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