Инициативата „Книги за смет“ започва от 20 април в Благоевград с нов проект, посветен на кирилицата

Над 120 тона рециклирана пластмаса и раздадени книги за стойност над 1 млн. лв отбелязват в инициативата от началото й през 2012 г.