Шейх Рашид Ал Халифа в галерия Credo Bonum
Творбите на известния художник носят футуристична чувствителност, коментира международният арт дилър Стефан Стоянов
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Творбите на известния художник носят футуристична чувствителност, коментира международният арт дилър Стефан Стоянов
Над 120 тона рециклирана пластмаса и раздадени книги за стойност над 1 млн. лв отбелязват в инициативата от началото й през 2012 г.
Великолепното здание на улиците "Славянска" и "Бенковски" е символ на предприемаческия дух вече 110 г.
Двоен юбилей отбеляза фондация Credo Bonum
"Цвят и звук", лятната изложба на галерия Credo bonum, предлага зрелище в изискан и атрактивен стил. Кураторът Весела Ножарова е поканила автори, коит...