Sport Depot стана основен технически партньор на БФВ
Клубовете ще могат да се екипират на преференциални цени
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Клубовете ще могат да се екипират на преференциални цени
Тройният скачач спечели първото място на турнира "Хисар"
Красимир Цонов е изпълнителен директор на най-голямата верига спортни магазини в България "Спорт Депо". Пред "Стандарт" той разказа за плановете на уп...