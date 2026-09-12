По волята на Падишаха: Доган и деребеите срещу устава на ДПС и демокрацията
Ако сте юрист, вероятно ще ви докарат до състояние на прединфаркт
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Ако сте юрист, вероятно ще ви докарат до състояние на прединфаркт
Партията обсъди подготовката за конференцията
Обсъдиха дневния ред на Централния съвет в петък
Бюрото трябва да подготви заседанието на Централния съвет в петък
Централният съвет на ДПС избра състав на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на партията. Това съобщи пресцентърът на ДПС от официалния си профил във Fa...