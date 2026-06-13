Rebel Rebel V вече с програмата по дни – CLAWFINGER, The Sisters of Mercy и шест български банди
Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More на13 и 14 септември на Vidas Art Arena Столичен Колодрум
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Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More на13 и 14 септември на Vidas Art Arena Столичен Колодрум
13 и 14 септември на Vidas Art Arena празнуваме пет години бунт, свобода, приятелство и сцена без компромиси