Електрическият автомобил на Citroen за 25 000 евро ще се продава в началото на следващата година
Както отбелязва Блумбърг, електрическият хечбек e-C3 ще се произвежда в завод в Словакия
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Както отбелязва Блумбърг, електрическият хечбек e-C3 ще се произвежда в завод в Словакия
През 2018 г. френската компания Citroen ще започне производството на купеобразен седан, който може да стане конкуренция на Mercedes-Benz CLA и четирив...
Citroen C4 Cactus очарова със смел и екстравагантен дизайн и модерни технологии Автомобилите отдавна не са само средство за придвижване. През последн...
Citroen отчете сериозен ръст в продажбите на премиум марката си DS. От Нова година до края на юни от луксозните модели в целия свят са били продадени...
На автомобилния салон в Пекин (20-29 април) Citroen ще представи чисто нова версия на DS 5LS. Това е концептуалният DS 5LS R, който носи отличителните...
Citroen събра на едно място минало, настояще и бъдеще на луксозната си линия
Показаният пред широката публика в края на миналата седмица концепт Citroen DS3 Cabrio Racing може да бъде пуснат и в продажба. Вероятно ще става въпр...