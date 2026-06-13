Министър Тодоров зарадва двама родни виртуози
Светлин Русев и Лия Петрова подписаха договори за тяхното предоставяне за срок от 5 години
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Светлин Русев и Лия Петрова подписаха договори за тяхното предоставяне за срок от 5 години
Те получават уникални цигулки
Националното турне се спира в поредна дестинация
ХХV-ят Международен фестивал на китарата и цигулката «Децата на Паганини» предизвика сериозен интерес сред жителите на Гоце Делчев. Музикалното събити...
ХХV-ят Международен фестивал на китарата и цигулката «Децата на Паганини» започва утре /петък/ в Гоце Делчев. Музикалното атрактивно събитие се органи...
Цигуларите братя Зейнарови свириха соловите партии в образователния концерт в Разград С култовата балада на „Металика" „Nothing Else Matters"/...