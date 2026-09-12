Черната вдовица издъхна в затвора. Мистерията
Не е ясна причината за смъртта на Чисако Какехи
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Не е ясна причината за смъртта на Чисако Какехи
Червило, което изстрелва куршум и зъб с цианид са сред експонатите в шпионската колекция
Ппроверката е за информация за попаднал цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска
Водата около фаталните взривове от миналата седмица в склад в китайския град Тянзцин е с равнища на цианид, превишаващи 356 пъти допустимите норми по...
В чешкото министерство на финансите е получен пощенски плик с отрова, адресиран до министъра Андрей Бабиш, и това е втори такъв случай за седмица, съо...
Еколози: Водата под "Асарел Медет" е с повишена киселинност - знак за наличие на метали Луда Яна е като река от приказките - водата е ту жълта, ту че...
София. Масова смърт на кучета в баровския квартал "Бояна" разследват в Шесто РПУ към СДВР, научи "Стандарт". Най-малко 3 кучета са били умъртвени, а к...