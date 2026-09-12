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Тровят масово кучета в Бояна

Тровят масово кучета в Бояна

София. Масова смърт на кучета в баровския квартал "Бояна" разследват в Шесто РПУ към СДВР, научи "Стандарт". Най-малко 3 кучета са били умъртвени, а к...

23 август | 17:34
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