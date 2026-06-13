"Чумата" на Камю с милионен тираж в Япония
Ограничават продажбите до една бройка на купувач, огромно търсене на романа и в Италия, Испания и Франция
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Ограничават продажбите до една бройка на купувач, огромно търсене на романа и в Италия, Испания и Франция
Останахме без прясно месо след затварянето на кланиците за дезинфекция заради чумата