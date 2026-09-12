Пребиха мъж с чукове в центъра на София
46-годишен мъж е оцелял по чудо, след като е бил нападнат от двама маскирани мъже
Следете всички новини, анализи и коментари за Чукове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
46-годишен мъж е оцелял по чудо, след като е бил нападнат от двама маскирани мъже
Двама тийнейджъри са арестувани, а още двама се издирват от полицията, във връзка с убийството на босненец с чукове в американския град Сейнт Луис, ща...
Сливен. Незапомнена жестокост потресе гражданите на Сливен вчера. 41-годишна жена бе зверски пребита с чукове, колове и брадва на улицата. Тя е работн...