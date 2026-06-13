Оперираха Чочев в Рим
Националът ще се възстановява до пролетта
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Националът ще се възстановява до пролетта
Националът напуска Палермо със свободен трансфер
Делио Роси подписа до края на сезона
Всички със специални фланелки заради контузения си съотборник
Националът аут поне до края на сезона
Момчетата пожелаха бързо оздравяване на Ивайло Чочев
Българинът играе цял мач
Нов прецедент в калчото беше регистриран на мача "Интер" - "Удинезе" 3:1. За пръв път в историята двубой от Серия А започна с 22-ма чужденци. Впоследс...
Българския национал Ивайло Чочев записа цял мач за "Палермо", но неговият отбор стигна само до равенство - 2:2 като гост на "Сасуоло". Българинът отно...
Джовани Тедеско бе назначен за старши треньор на елитния италиански отбор "Палермо". Той е четвъртият нов наставник на тима от началото на сезона. По...
Бившият нападател на "Партизан" (Белград), "Фиорентина" и "Реал" (Мадрид) Предраг Миятович ще стане вицепрезидент на първодивизионния италиански футбо...
Берлускони котка Липи да оправя поразиите на Михайлович Поредни треньорски драми завладяха футбола в Италия. В окото на бурята попадна и Ивайло Чочев...
Халфът на националния отбор на България - Ивайло Чочев няма да играе срещу Хърватия в евроквалификацията на 10 октомври 2015г., защото страда от стома...
Медиите на Апенинския полуостров пратиха българския национал Ивайло Чочев в гранда от Рим "Рома". Според слуховете, които обикалят пространството, "въ...
Нещата за Ивайло Чочев продължават да се развиват като в приказките. Шефовете на "Палермо" са готови да вдигнат парите на българския халф, тръбят меди...
6 милиона евро цена на Ивайло Чочев заковаха корифеите от " "Гадзета делло Спорт". Талантът от село Трънчовица заби 2 гола за "Палермо" срещу "Джежноа...
ЦСКА се подигра, предлагайки ми еднократно 150 000 евро за Ивайло Чочев. Това сподели пред "Стандарт" шефът на "Чавдар" (Етрополе) Ивайло Чочев. Той ч...