Всичко за Чочев

Следете всички новини, анализи и коментари за Чочев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Чочев има нов треньор

Чочев има нов треньор

Джовани Тедеско бе назначен за старши треньор на елитния италиански отбор "Палермо". Той е четвъртият нов наставник на тима от началото на сезона. По...

27 януари | 13:00
0 коментара
3794
Миятович става шеф на Чочев

Миятович става шеф на Чочев

Бившият нападател на "Партизан" (Белград), "Фиорентина" и "Реал" (Мадрид) Предраг Миятович ще стане вицепрезидент на първодивизионния италиански футбо...

18 януари | 16:36
0 коментара
5377
Нов треньор за Чочев в Италия

Нов треньор за Чочев в Италия

Берлускони котка Липи да оправя поразиите на Михайлович Поредни треньорски драми завладяха футбола в Италия. В окото на бурята попадна и Ивайло Чочев...

11 януари | 20:40
0 коментара
3107
В "Палермо" позлатяват Чочев

В "Палермо" позлатяват Чочев

Нещата за Ивайло Чочев продължават да се развиват като в приказките. Шефовете на "Палермо" са готови да вдигнат парите на българския халф, тръбят меди...

23 април | 5:45
0 коментара
9252