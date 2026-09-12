Левскарите с членски карти станаха 16 000
Бройката е достигната само за 2 месеца
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Бройката е достигната само за 2 месеца
Кампанията продължава въпреки слабите резултати на футболистите
Запалянковците могат да си вземат карти и от стадион "Виваком Арена - Георги Аспарухов"
Собственикът на "сините" ще е днес в Троян и Плевен, а утре в Червен бряг
"Сините" с рекорд в България и Балканите само за 2 седмици
Кампанията продължава вече 2 седмици
Привържениците вече изкупиха 8000 членски карти
Над 5200 поръчани до момента
"Сините" отчитат 436 000 лв приходи само за 2 дни
Вече има продадени и диамантени карти
Сред тях има и планитени
Продажбата стартира точно в 19,14 ч
Лично Наско Сираков ща даде утре старт на кампанията
Специални членски карти пускат през юни
Плевен. Водачът на листата раздаде членските карти на младежи от АБВ на среща в квартал "Сторгозия". „Ние нямаме средства за медии, нашата сила сте ви...