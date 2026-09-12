Хейгъл отрече да е подавал оставка заради Обама
Министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл заяви в четвъртък, че оставката му миналата седмица не е била продиктувана от "големи различия" с президента...
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Министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл заяви в четвъртък, че оставката му миналата седмица не е била продиктувана от "големи различия" с президента...
Военният министър се оказа изправен пред джихадисти и ебола През юли военният министър на САЩ Чък Хейгъл, който неотдавна подаде оставка като шеф на...
Шефът на Пентагона Чък Хейгъл се оттегля от поста министър на отбраната след близо две години на тази длъжност. Фаворит за поста му е жена - експерт...
Американският министър на отбраната Чък Хейгъл е подал оставка и президентът Барак Обама я е приел, съобщи високопоставен източник от Пентагона, цитир...
Вашингтон. САЩ са изпратили още 130 военни съветници до кюрските райони в Северен Ирак, съобщи американският военен министър Чък Хейгъл. Пехотинците и...
Вашингтон. Министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл се е обадил по телефона на вратаря на националния отбор на САЩ по футбол Тим Хауърд след осминафи...
Вашингтон. Американският военен министър Чък Хейгъл планира да свие числеността на американската армия до размери от преди Втората световна война, съо...
Вашингтон. Американските сили са готови, в случай, че получат заповед, да ударят сирийския режим, заяви министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл пред...