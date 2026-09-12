Всичко за Чък Хейгъл

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Дама сменя Чък Хейгъл

Дама сменя Чък Хейгъл

Шефът на Пентагона Чък Хейгъл се оттегля от поста министър на отбраната след близо две години на тази длъжност. Фаворит за поста му е жена - експерт...

25 ноември | 21:00
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