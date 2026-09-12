Столичната библиотека награди своите автори на годината
Георги Господинов, проф. Николай Овчаров и Божана Апостолова са писатели на годината в трите раздела -художествена литература, научно-популярна литера...
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Георги Господинов, проф. Николай Овчаров и Божана Апостолова са писатели на годината в трите раздела -художествена литература, научно-популярна литера...
Читател на "Стандарт" алармира, че в Кьолн става страшно след сексуалните посегателства на мигранти навръх Нова година. Той е разтровожен от ситуацият...
Рим. Писателят Георги Господинов представи романа си „Физика на тъгата" в Рим. Представянето се състоя в рамките на традиционната културна инициатива...