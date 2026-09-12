"Чисти сърца" с празник за децата с увреждания
Празник сред природата за децата с увреждания се проведе край параклиса "Свети Дух" до Смолянските езера. За четвърто поред лято Младежката доброволче...
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Празник сред природата за децата с увреждания се проведе край параклиса "Свети Дух" до Смолянските езера. За четвърто поред лято Младежката доброволче...
Младежката доброволческа организация "Чисти сърца" към катедрален храм "Св. Висарион Смоленски" и тази година спази традицията да помага на хора в нуж...
С 52 наградени деца от различни градове на страната завърши седмият конкурс за рисунка, есе и стихотворение за деца, организиран от Младежкия правосла...
Младежката доброволческа организация "Чисти сърца" организира поредната благотворителна акция за децата инвалиди в Смолян и самотните старци от социал...
Дори щом станат студенти, децата от православния център в Смолян се връщат да помагат Православен младежки център към храма "Св. Висарион Смоленски"...
Смолян. За шести пореден път Младежки православен център "Чисти сърца" откри новата духовна учебна година в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им Со...
Смолян. Малчуганите от детския хор на Младежкия православен център "Чисти сърца" към храма "Свети Висарион Смоленски" се прибраха от духовен лагер пре...