Акция "Чисти ръце" в енергетиката
Операция "Чисти ръце" в енергетиката ще стартира ресорният министър Теменужка Петкова. "Вече проведените финансови инспекции на проектите АЕЦ "Белене"...
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Операция "Чисти ръце" в енергетиката ще стартира ресорният министър Теменужка Петкова. "Вече проведените финансови инспекции на проектите АЕЦ "Белене"...
София. Шефът на правната комисия в парламента Четин Казак поиска становища от няколко институции по проекта "Чисти ръце". "Изпратил съм писма и искани...
Варна. До 10 дни законът "Чисти ръце" ще влезе в парламента. Това обяви във Варна лидерът на "България без цензура" Николай Бареков и призова всички п...