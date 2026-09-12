Проект "Циклон": Нов етап в разработката на иновативно решение за чист въздух
Реализирани цели и етапи на проекта
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Реализирани цели и етапи на проекта
Искат „Зелен билет“, изграждане на вело-връзка между кварталите и разширяване обсега на електрически транспорт
Химикалите, освободени по време на чистене и готвене, остават по стените, мебелите и други повърхности
Представят проекта за половин милион лева от ЕС
Евгения Раданова повежда велоколоната, посланик Сьорен Якобсен начело на датската група
Своеобразен еко рекорд е постигнат в Перник. За първи път през целия месец юни не са отчетени превишения над средноденонощната норма на концентрация...
Две от големите фабрики в Пекин са затворени, за да се подобри въздухът в китайската столица. По време на шампионата няма да работят и два теца. Забра...
Сградите в България ще станат икономични като германските Десет пъти по малко енергия на кв. метър трябва да потребяваме след 2020 г. Всички новопос...
София. Над 1 млрд. евро са заложени в новата ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) за намаляване на загубите на вода от амортизираната водопроводна мрежа...
Монтана. Товарните камиони няма да могат да влизат в Монтана по всяко време на денонощието, както досега. Това съобщи Деян Димитров, директор на дирек...