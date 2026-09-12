Най-изненадващата новина! Невиждано нещо става в Монголия
Протести заляха столицата Улан Батор
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Протести заляха столицата Улан Батор
Ето какво съдържа таен ръкопис
Участието в официалната визита на президента Росен Плевнелиев ми дава възможност за трети път да посетя екзотичната Монголия. След като на 11 май 2015...
Нещастна любов отнема живота на големия учен