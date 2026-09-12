„Четящият човек” се вози безплатно в градския транспорт на Бургас
Бургас. Провежда се фестивалът „Четящият човек" в Бургас днес. Той дава възможност на всеки, които иска да чете книга в градския транспорт, да пътува...
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Бургас. Провежда се фестивалът „Четящият човек" в Бургас днес. Той дава възможност на всеки, които иска да чете книга в градския транспорт, да пътува...
Бургас. Без билети в градския транспорт в Бургас ще пътуват всички, които четат книга в превозните средства на 14 юни от 8 до 18 ч. Подаръкът е част о...
Владо Пенев получи статуетката "Четящият човек" на второто издание на едноименния бургаски фестивал. Фигурката на момиченце с книга му връчи първият н...
Бургас. Лятна читалня се открива в Бургас в 11.00 часа, съобщиха от пресцентъра на общината. Тя се намира в началото на улица „Алеко Богориди" (между...