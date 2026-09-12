Всичко за Четящият Човек

Следете всички новини, анализи и коментари за Четящият Човек. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Култура Общество
Владо Пенев е "Четящият човек"

Владо Пенев е "Четящият човек"

Владо Пенев получи статуетката "Четящият човек" на второто издание на едноименния бургаски фестивал. Фигурката на момиченце с книга му връчи първият н...

11 септември | 18:40
0 коментара
5100