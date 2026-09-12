Ливърпул триумфира. Лошата серия за Арсенал няма край
Резултатът е 2:0
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Резултатът е 2:0
Ливърпул, Ман. Сити и Байерн може да се класират предсрочно за осминафиналите
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Веселин Топалов се класира за четвъртия кръг на турнира за Световната купа по шахмат в Баку. Това съобщава сайтът на състезанието. Българският шахмат...