FOREO пуска първата в света 4 в 1 звукова четка за зъби
ISSA 3 на шведската beauty-tech компания предлага цялостна грижа, която вдига нивото при устната хигиена
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ISSA 3 на шведската beauty-tech компания предлага цялостна грижа, която вдига нивото при устната хигиена
Най-ефективният начин за почистване на междузъбното пространство е като използваме конец за зъби поне веднъж дневно. Защото четката за зъби не може да...
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