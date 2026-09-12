Yеttеl вече използва нoвитe чecтoти в oбxвaт 700 МНz и 800 МНz
Решението на КРС идва след близо десетилие чакане от страна на трите оператора двете честоти да бъдат освободени
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Решението на КРС идва след близо десетилие чакане от страна на трите оператора двете честоти да бъдат освободени
Различните честоти и вибрации, които НАСА откри
София. Националната служба за охрана (НСО) ще стартира освобождаване на радиочестотната лента (2500-2690 MHz), която използва. Това да започне от 2014...