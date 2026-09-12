1128 спасени в Пирин през зимата
39-те планински спасители в Банско са оказали помощ на 1128 туристи в Пирин през изминалия зимен сезон. Проведени са 18 акции, като в три от тях е изп...
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39-те планински спасители в Банско са оказали помощ на 1128 туристи в Пирин през изминалия зимен сезон. Проведени са 18 акции, като в три от тях е изп...
39-те планински спасители в Банско са оказали помощ на 1128 туристи в Пирин през изминалия зимен сезон. Проведени са 18 акции, като в три от тях е изп...
София. На 8 и 9 юли 2014 г. в централата на БЧК на бул."Джеймс Баучер"№76 израелски специалисти от IsraAID ще споделят опита си със социални работници...
Хасково. „Кризата със сирийските бежанци не е само в България, а във всички съседни страни на Сирия". Това коментира в Хасково координаторът по бедс...