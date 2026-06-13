Откриха средновековен храм до Дупница
За шести пореден сезон Историческият музей – Дупница организира археологическо проучване
Следете всички новини, анализи и коментари за Червен Брег. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За шести пореден сезон Историческият музей – Дупница организира археологическо проучване
Кандидатът за кмет на община Дупница инж. Методи Чимев и част от листата с кандидат-съветници на ГЕРБ се срещнаха с жителите на с. Червен брег. Срещат...
Почерпен младеж от дупнишкото село Червен брег посред нощ си измислил прободна рана. Да го спасяват към селото в 2.30 часа тръгнали полицаи и линейка...