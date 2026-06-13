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Рицарски двубои край Русе

Рицарски двубои край Русе

"Средновековен фестивал Червен" ще пресъздаде живота на българите през Средновековието на 2, 3 и 4 май на крепостта Червен край Русе. Сдружение "Чигот...

30 април | 18:15
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