Ново убийство на чернокож в САЩ
Ново убийство на невъоръжен чернокож мъж в САЩ. Служителят на реда Майкъл Слейгър е застрелял човека в Северен Чарлстън, щата Южна Каролина. Полицаят...
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Ново убийство на невъоръжен чернокож мъж в САЩ. Служителят на реда Майкъл Слейгър е застрелял човека в Северен Чарлстън, щата Южна Каролина. Полицаят...