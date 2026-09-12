Всичко за Черил Коул

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Черил Коул чака бебе

Черил Коул чака бебе

Черил Коул е в очакване на първото си бебе. Певицата е в началото на бременността си и по-късно през тази година ще дари любимия си Жан-Бернард с насл...

24 януари | 23:30
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