Черил Коул заби младок от "One Direction"
Черил Фернандес-Версини, бившата госпожа Ашли Коул, заби певеца на "One Direction" Лиъм Пейн. Двамата са излизали тайно от дълго време, според в. "Сън...
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Черил Фернандес-Версини, бившата госпожа Ашли Коул, заби певеца на "One Direction" Лиъм Пейн. Двамата са излизали тайно от дълго време, според в. "Сън...
Световноизвестната певица Черил Фернандес, бивша съпруга на национала на Англия Ашли Коул, се е срещнала с експерти в модната индустрия. Тя се готви д...
Черил Коул е в очакване на първото си бебе. Певицата е в началото на бременността си и по-късно през тази година ще дари любимия си Жан-Бернард с насл...
30-годишната певица Черил Коул призна, че най-много се харесва в спортно облекло и без грим. Няма нищо по-удобно от анцуг, вързана коса и свежо лице,...