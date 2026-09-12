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Сняг в Челябинск през юли

Сняг в Челябинск през юли

Челябинск. Неприятен сюрприз поднесе времето на жителите на град Челябинск и околностите му в Южен Урал, съобщиха местни медии. Днес сутринта те с изн...

13 юли | 20:20
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