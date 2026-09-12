Откриха уникални кристали в остатъците от Челябинския метеорит
Изследването на метеоритен прах под електронен микроскоп разкрива въглеродни наноструктури, които досега не са откривани в метеорити
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Изследването на метеоритен прах под електронен микроскоп разкрива въглеродни наноструктури, които досега не са откривани в метеорити
Челябинск. Неприятен сюрприз поднесе времето на жителите на град Челябинск и околностите му в Южен Урал, съобщиха местни медии. Днес сутринта те с изн...
Челябинск. Тази сутрин е починал тежко раненият българин Стоян Проданов от Средец. 37-годишният шофьор на ТИР бе приет в болницата в Челябинск на 1 ю...
София. Двама български шофьори са пострадали при взрив на ТИР – паркинг в Челябинск. Това става ясно от публикации в руски форум. На паркинг за ТИР-о...