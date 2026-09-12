Зам.-министър на културата с формула за Бранд Кюстендил
Трябва ни маркетингова стратегия за развитието на туризъм, каза Чавдар Георгиев
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Трябва ни маркетингова стратегия за развитието на туризъм, каза Чавдар Георгиев
Чавдар Бояджиев бе закопчан през уикенда за убийството на двама свои приятели
Всички идеи влизат в плановете за финансиране
Кандидат-депутатът от Хасково разпуска с голфЧавдар Георгиев с приятели патентовали енергоспестяваща технология Ако за някой умен човек кажат "люлкат...
Чавдар Георгиев, водач на листата на Коалиция "БСП-Лява България" за Хасково - Роден сте в Хасково, защо приехте да бъдете водач на листата на лявата...
Хасково. Заместник-министърът на околната среда Чавдар Георгиев запретна ръкави, за да изчисти България за един ден. Той се включи в националната акц...