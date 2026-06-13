Диализа и рехабилитация са новите "златни кокошки"
Частните болници никнат като гъби, само през 2014 г. отвориха 14 новиСредно по 3 млн. са взели 47-те клиники по инвазивна кардиология миналата година...
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Частните болници никнат като гъби, само през 2014 г. отвориха 14 новиСредно по 3 млн. са взели 47-те клиники по инвазивна кардиология миналата година...