Контрера, ВМРО: Ще се боря за „зелена вълна“ в час пик
_Имаме програма и за училищни автобуси за най-малките_
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_Имаме програма и за училищни автобуси за най-малките_
Това ще става в час пик
Бойко Борисов е наредил на кортежите на Националната служба за охрана да избягват да се движат в най-натоварените часове, за да не предизвикват задръс...
Гондолиерите вече с дрегер и тест за дрога, без лодки в час пик