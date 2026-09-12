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Забрана за кортежи в час пик

Забрана за кортежи в час пик

Бойко Борисов е наредил на кортежите на Националната служба за охрана да избягват да се движат в най-натоварените часове, за да не предизвикват задръс...

14 юли | 22:25
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