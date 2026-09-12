Първи туристи с чартър са вече във Варна
Има надежди за спасение на сезона
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Има надежди за спасение на сезона
Андре Шюрле изпрати самолет от Берлин
Извозиха ги до летището, прибират се на Острова с чъртър
Шампионите се връщат в София веднага след мача на 27-и февруари
Нови чартъри летят от вчера от София до остров Тенерифе. Той принадлежи към Канарския архипелаг, който е една от автономните области на Испания. Еднос...
Почиваме седмица в Тоскана или Лигурия срещу 900 лв. Нови чартъри до Италия ще зарадват през това лято туристите, които си мечтаят за почивка на Боту...
За първи път голф комплекс „Лайтхаус голф енд СПА ризорт" е закупил чартър от родния авиопревозвач „България еър", съобщи за „Стандарт" Мария Стамова...
София. Бордът по туризъм на Мароко и български туроператори са в процес на разговори за създаването на редовни чартъри между София и Рабат с цел улесн...
Пловдив. На 27 декември летище "Пловдив" стартира зимната си чартърна програма, която е пряко обвързана със зимния туризъм в региона. Тогава кацат два...
Връщаме с чартъри нелегални имигранти