Възрастна жена почина след ваксина
Починалата жена е 82-годишна обитателка на дом за възрастни хора в Чаковец
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Починалата жена е 82-годишна обитателка на дом за възрастни хора в Чаковец
На официална визита в хърватската община Чаковец бе делегация на община Благоевград. Кметът на града домакин Стйепан Ковач и нашият градоначалник Атан...