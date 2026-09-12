Кмет моли авджии да отстрелят чакали
Дивите кучета нападат гробищата на село Градец Непрекъснато моля авджиите да стрелят по чакалите, това е последното ни спасение, алармира кметът на в...
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Дивите кучета нападат гробищата на село Градец Непрекъснато моля авджиите да стрелят по чакалите, това е последното ни спасение, алармира кметът на в...
Авджии от Кюстендилско се стягат за групов лов на чакали. Те ще излязат с пушките срещу хищниците на 27 февруари, съобщи секретарят на ловно-рибарскот...
Броят на чакалите в Плевенско расте застрашително. Те заплашват популацията на останалия дивеч, алармираха ловци от региона. Според Павлин Докузов от...
Благоевград. Страх скова жителите на десетки петрички села заради ежедневни и дръзки набези на глутници вълци и чакали. За завишената популация на хищ...
Плевен. 19 души, ухапани от кучета и чакали, чакаха безрезултатно часове наред за ваксиниране против бяс в съответния кабинет на университетската бол...