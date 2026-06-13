Слабо земетресение разтресе Централна България
Земетресение с магнитуд 2,8 по Рихтер е усетено днес Централна България. Това показва информация на Националния институт по геофизика геодезия и геогр...
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Земетресение с магнитуд 2,8 по Рихтер е усетено днес Централна България. Това показва информация на Националния институт по геофизика геодезия и геогр...