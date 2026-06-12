Нашенец забрави бебето си в парка
Гражданин го забелязал, докато бездомно куче ближело лицето му Българинът Ники Луканов заряза 15-месечната си дъщеричка сама в централния парк на Бел...
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Гражданин го забелязал, докато бездомно куче ближело лицето му Българинът Ники Луканов заряза 15-месечната си дъщеричка сама в централния парк на Бел...