Дни на отворените врати в Центъра за защита на животните
По идея на кмета Детелина Николова в Центъра за защита на природата и животните започват Дни на отворените врати, съобщиха от кметството. Изготвен е г...
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По идея на кмета Детелина Николова в Центъра за защита на природата и животните започват Дни на отворените врати, съобщиха от кметството. Изготвен е г...