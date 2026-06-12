След 9-часова среща: Дават най-много пари за тютюна "Басми"
За пръв път виждаме откритост, честност и справедливост, коментираха от бранша След над 9-часови дебати между ръководството на Министерство на земеде...
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За пръв път виждаме откритост, честност и справедливост, коментираха от бранша След над 9-часови дебати между ръководството на Министерство на земеде...