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Връщат Царя в четвъртък

Връщат Царя в четвъртък

Статуята на руския император Александър II ще бъде върната на паметника пред Народното събрание в четвъртък. Това съобщи за в. "Стандарт" председателя...

27 ноември | 20:41
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