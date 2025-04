Внучката на Симеон призна за развода

Принцеса Мафалда, внучката на Симеон Сакскобургготски, призна за развода си. 30-годишната певица говори пред испанския ежедневник "Ел Паис". Тя представя новия си сингъл I Am Not The Same Anymore - "Вече не съм същата", който е посветен на голямата драма в личния й живот.

"Разводът е огромна промяна и още по-огромна болка. Прекарах година и половина в чудене какво искам и какво ще правя след раздялата със съпруга си Марк. Бях завладяна от много емоции и много неща се случваха около мен - в такава болезнена ситуация човек губи ориентацията си. На никого не пожелавам такава тъга. Боря се да се възстановя след развода", заяви тя пред испанското издание.

Мафалда и любимият й Марк заживяват в Мадрид по време на пандемията от коронавирус. Малко след края на локдауна обаче той отива в САЩ, където пуска молба за развод във върховния съд на окръг Ню Йорк и така оставя Мафалда сама в Мадрид с разбито сърце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com